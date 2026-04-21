«Уйдут до 31 мая, или мы их скинем»: Выигравший выборы в Венгрии Мадьяр поставил ультиматум президенту

Лидер венгерской партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах, намерен отстранить от власти президента страны Тамаша Шуйока и ряд высокопоставленных чиновников. Соответствующее заявление Петер Мадьяр опубликовал в социальной сети X.

«Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности», — написал он.

Мадьяр уточнил, что речь идёт о Шуойке, а также председателях Верховного и Конституционного судов, руководителе Национального управления по делам юстиции и генеральном прокуроре.

Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. На них победила оппозиционная партия «Тиса», набравшая 141 мандат. Будущий премьер страны Петер Мадьяр, несмотря на объявленные кадровые перестановки в руководстве страны, уже заявил, что по некоторым вопросам будет придерживаться линии, которой следовал его предшественник Виктор Орбан. В частности, это касается миграционной политики. К слову, и действия Владимира Зеленского в отношении трубопровода «Дружба» он открыто называет шантажом.