21 апреля, 09:22

«Уйдут до 31 мая, или мы их скинем»: Выигравший выборы в Венгрии Мадьяр поставил ультиматум президенту

Мадьяр пообещал отстранить президента Венгрии, если он не уйдёт сам до 31 мая

Петер Мадьяр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istvan Csak

Петер Мадьяр. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Istvan Csak

Лидер венгерской партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах, намерен отстранить от власти президента страны Тамаша Шуйока и ряд высокопоставленных чиновников. Соответствующее заявление Петер Мадьяр опубликовал в социальной сети X.

«Если эти чиновники не уйдут добровольно до 31 мая, то на основании мандата, полученного от миллионов венгров, мы отстраним их от должности», написал он.

Мадьяр уточнил, что речь идёт о Шуойке, а также председателях Верховного и Конституционного судов, руководителе Национального управления по делам юстиции и генеральном прокуроре.

Мадьяр заявил, что арестовал бы Нетаньяху в случае его визита в Будапешт
Мадьяр заявил, что арестовал бы Нетаньяху в случае его визита в Будапешт

Напомним, парламентские выборы в Венгрии состоялись 12 апреля. На них победила оппозиционная партия «Тиса», набравшая 141 мандат. Будущий премьер страны Петер Мадьяр, несмотря на объявленные кадровые перестановки в руководстве страны, уже заявил, что по некоторым вопросам будет придерживаться линии, которой следовал его предшественник Виктор Орбан. В частности, это касается миграционной политики. К слову, и действия Владимира Зеленского в отношении трубопровода «Дружба» он открыто называет шантажом.

BannerImage
