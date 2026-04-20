20 апреля, 19:12

Мадьяр заявил, что арестовал бы Нетаньяху в случае его визита в Будапешт

Петер Мадьяр и Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / EPA / ROBERT HEGEDUS, Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что арестовал бы израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в случае его визита в Будапешт. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала MTV.

Политик подчеркнул, что венгерские власти будут обязаны выполнить предписание ордера Международного уголовного суда.

«Если кто-то въезжает на территорию страны, которая является членом МУС, и на этого человека выдан ордер на арест, то его необходимо взять под стражу», приводит слова Мадьяра телеканал.

Мадьяр назвал шантажом политику Зеленского по нефтепроводу «Дружба»

Подобную точку зрения разделяют и в России. Ранее бывший генеральный прокурор России Юрий Скуратов назвал Биньямина Нетаньяху военным преступником. Поводом для такой оценки стал не вердикт МУС, а обвинительное заключение стамбульской прокуратуры, требующей пожизненного срока для израильского лидера и ещё 34 фигурантов.

Юрий Лысенко
