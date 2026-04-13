Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 12:30

Бывший генпрокурор РФ назвал Нетаньяху военным преступником

Обложка © ТАСС / RONEN ZVULUN

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следует считать военным преступником, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экс-генпрокурор РФ Юрий Скуратов. Поводом для жёсткой оценки стало обвинительное заключение, которое турецкая прокуратура направила в 10-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам, потребовав для 35 обвиняемых (включая политика) пожизненное заключение.

Это один из показателей осуждения мировой общественностью действий Израиля и его руководства, подчеркнул эксперт. По его словам, действия турецкой прокуратуры, которая возбудила дело и подготовила обвинительное заключение, являются правомерными.

«Для всех нормальных людей нет сомнений в том, что Нетаньяху — военный преступник, который организовал атаки на мирное население, там же бомбят жилые дома», — заключил Скуратов.

Напомним, в Турции прокуратура потребовала пожизненного заключения для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде и других преступлениях. Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху и ещё 34 высокопоставленных израильских чиновников ещё в ноябре 2025 года.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Израиль
  • Турция
  • Война на Ближнем Востоке
  • Биньямин Нетаньяху
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar