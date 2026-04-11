Нетаньяху пригрозил испанцам карой после закрытия Мадридом воздушного пространства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил Испании из-за её позиции по конфликту на Ближнем Востоке. Поводом стало решение Мадрида осудить атаки на Иран и Ливан и закрыть воздушное пространство для самолётов, участвующих в боевых действиях.

То, что испанцы называют миротворчеством, в Иерусалиме сочли враждебным шагом. Нетаньяху заявил, что Испания оклеветала израильских военных. По его словам, тот, кто атакует Израиль вместо террористических режимов, не будет партнёром.

«Испания оклеветала наших героев, солдат ЦАХАЛ. Тот, кто атакует Израиль вместо террористических режимов, не будет нашим партнером. Я не позволю какой-либо стране вести против нас дипломатическую войну, не заплатив за это немедленную цену», — говорится в сообщении израильского премьера в социальных сетях.

Конфликт назревал давно — отношения обострились ещё во время войны в Газе. В соцсетях сейчас активно расходятся кадры испанского ток-шоу тех лет, где ведущие несколько минут показывают средние пальцы на фоне портрета Нетаньяху.

Ранее в Турции прокуратура потребовала пожизненного заключения для заочно арестованного Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде и ряде других преступлений. Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест премьера Израиля и ещё 34 высокопоставленных израильских чиновников ещё в ноябре 2025 года. Их обвиняют в геноциде, массированных бомбардировках сектора Газа и препятствовании доставке гуманитарной помощи.