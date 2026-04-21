Выбор сделан? Ультиматум Мадьяра для Зеленского стал плохим сигналом для ЕС
Independent: Ультиматум Мадьяра по вето на кредит Киеву — плохой сигнал для ЕС
Заявление будущего премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра о возможном снятии вето на кредит для Украины вызвало обеспокоенность в ЕС. Об этом пишет британское издание Independent.
Автор публикации сделал вывод, что позиция Будапешта тесно связана с энергетической повесткой и вопросами поставок ресурсов. А вот ожидания Брюсселя о быстром изменении курса после поражения партии Виктора Орбана оказались преждевременными.
«Именно в Венгрии особенно наглядно видно, насколько тесно европейская политика в отношении Украины связана с российскими энергоносителями. Однако уже на этой неделе стало ясно: картина куда сложнее», — сказано в публикации.
Ранее Life.ru рассказывал, что Петер Мадьяр считает шантажом политику Киева в отношении транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Венгрия продолжить закупать ресурсы у России и не будет участвовать в предоставлении кредита Украине на 90 млрд евро.
