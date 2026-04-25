Будущая глава МИД Венгрии Орбан также займёт пост вице-премьера

Будущая министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан получит ещё одно назначение в формирующемся правительстве страны. Об этом сообщил в соцсети Х лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» евродепутат Петер Мадьяр, готовящийся стать премьер-министром.

«В дополнение к своим обязанностям министра иностранных дел Анита Орбан будет также являться заместителем премьер-министра в правительстве «Тисы», — подчеркнул Мадьяр.

Сейчас сам политик находится на консультациях в Брюсселе. По его мнению, новый пост Орбан поможет усилить позиции Венгрии на международной арене. Мадьяр в ближайшее время намерен вернуть из бюджета ЕС деньги, причитающиеся его стране, но заблокированные Европой по причине якобы нарушений со стороны предыдущего венгерского правительства.

Напомним, ранее лидер венгерской партии «Тиса» Петер Мадьяр предложил Аните Орбан занять пост министра иностранных дел. Она уже согласилась. С 2010 по 2015 годы Орбан работала в МИД Венгрии, курируя энергобезопасность. Позже стала советником «Тисы» по внешней политике. Анита Орбан и пока ещё действующий премьер Венгрии Виктор Орбан не являются родственниками.