Партия Орбана осудила призывы нового премьера к отставке президента Венгрии

Перешедшая в оппозицию партия «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» осудила попытки нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра добиться отставки президента Тамаша Шуйока. Лидер фракции Гергей Гуйяш заявил, что первая публичная речь нового главы правительства вызвала у партии серьёзные сомнения.

В ФИДЕС считают недопустимыми личные и политические нападки на президента. Гуйяш подчеркнул, что защита верховенства права не может строиться на атаке против руководителей государственных институтов, тем более главы государства. По его словам, президент не мешает правящей партии, которая располагает большинством в две трети голосов, выполнять предвыборные обещания.

Тамаш Шуйок занимает пост президента Венгрии последние два года.

Напомним, новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр ранее поставил президенту Тамашу Шуйоку дедлайн для отставки. После утверждения на посту главы правительства Мадьяр призвал президента покинуть должность до 31 мая. По его словам, Шуйок не должен мешать «демократическому обновлению» страны.

Петер Мадьяр вчера официально стал новым премьер-министром Венгрии. Он возглавляет партию «Тиса», победившую на выборах. На этом посту Мадьяр сменил Виктора Орбана, который руководил правительством много лет. Парламент уже принял соответствующее постановление, зафиксировав переход власти к оппозиции.