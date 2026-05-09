Новый премьер Венгрии Мадьяр поставил президенту дедлайн для отставки

Новоизбранный премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал президента страны Тамаша Шуйока покинуть пост. Глава правительства заявил, что тот не должен мешать демократическому обновлению Венгрии.

«Тамаш Шуйок должен уйти в отставку не позднее 31 мая», — сказал Мадьяр.

Напомним, новым премьер-министром Венгрии сегодня официально был утверждён Петер Мадьяр, лидер победившей на выборах партии «Тиса». Он сменил на посту Виктора Орбана, возглавлявшего правительство много лет. Соответствующее постановление уже принял парламент, зафиксировав переход власти к оппозиции.