Мадьяр предложил Венгрию для проведения переговоров между Москвой и Киевом

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр допустил, что его страна могла бы принять новый раунд переговоров между Москвой и Киевом. Соответствующее заявление он сделал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мы можем оказывать дипломатическую и гуманитарную помощь, а Венгрия также могла бы стать местом для переговоров», – заявил Мадьяр.

По словам политика, Будапешт готов предложить некоторые виды помощи Украине и России в урегулировании конфликта. Однако решающей роли в предоставлении гарантий безопасности украинскому государству европейская страна сыграть не сможет. Господин Мадьяр назвал это задачей «великих держав».

Глава кабмина добавил, что человеческие потери высоки, и не исключил утраты Украиной части земель. По оценке политика, столице нужны не декларативные обещания, а действенные международные механизмы безопасности.

Ранее Мадьяр публично обвинил своего предшественника Виктора Орбана в том, что тот лично осуществлял прямой контроль над правоохранительными органами и спецслужбами, включая возможность отдавать приказы о проведении облав и отмене расследований. Мадьяр заявил, что за такие действия Орбан обязан понести наказание, не уточнив, каким именно образом он планирует добиваться этого. Соответствующее заявление политик сделал на своей странице в соцсети X.