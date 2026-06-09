Депутаты парламента Венгрии сократили свои зарплаты на 40%

Венгерский парламент принял беспрецедентное решение о сокращении собственных доходов и доходов высшего руководства страны. Зарплаты премьер-министра Петера Мадьяра, его заместителей, министров и депутатов будут урезаны на десятки процентов.

Согласно данным, обнародованным порталом Clash Report в соцсети X, ежемесячный доход главы правительства сократится более чем на 50% — с 7,8 до 3,8 миллиона форинтов (примерно с 1,79 млн до 874 тысяч рублей).

Заработные платы руководителей парламентских фракций, депутатов и членов кабинета также будут уменьшены. Сокращение для них в среднем составит около 40%. Эта мера затронет не только исполнительную, но и законодательную ветви власти.

Ранее Life.ru писал, что в Будапеште прошёл многотысячный митинг в поддержку президента Тамаша Шуйока, которого премьер-министр Петер Мадьяр призвал уйти в отставку досрочно. Участники акции скандировали лозунги против Мадьяра, называя его «диктатором» и «предателем», а также выкрикивали имя экс-премьера Виктора Орбана.