Детям до 16 могут закрыть соцсети: Одна из стран готовит жёсткие ограничения
В Британии могут запретить соцсети для подростков до 16 лет
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В Великобритании могут запретить соцсети для подростков младше 16 лет. Премьер-министр Кир Стармер, как ожидается, объявит о решении в ближайшие дни.
По данным Financial Times, позиция британского правительства по этому вопросу стала жёстче после консультаций с родителями. Девять из десяти взрослых, участвовавших в обсуждении, поддержали введение ограничений.
Сейчас власти рассматривают два варианта. Первый — полный запрет соцсетей для подростков до 16 лет. Второй — возрастные ограничения на ключевые функции платформ.
Министр технологий Лиз Кендалл сообщила, что окончательное решение будет объявлено в ближайшие дни.
Такие меры обсуждаются на фоне растущей тревоги из-за влияния соцсетей на детей и подростков. Власти разных стран всё чаще говорят о рисках для психики, зависимости от экранов, кибербуллинге и доступе несовершеннолетних к вредному контенту.
Похожий запрет уже ввели в Австралии. Он вступил в силу в декабре прошлого года. Аналогичные ограничения также разрабатываются в Греции, Испании и США.
В России тоже обсуждают возрастную идентификацию на онлайн-платформах. Глава Минцифры Максут Шадаев на полях ПМЭФ заявил, что этот вопрос относится к «ближайшей повестке».
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