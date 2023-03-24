Мемы по расписанию и под строгим контролем: В США для детей введут жёсткие ограничения на пользование соцсетями

Власти американского штата Юта ввели ограничение на использование соцсетей детьми. Соответствующие законы подписал губернатор Спенсер Кокс.

"Мы больше не хотим, чтобы социальные сети продолжали наносить ущерб психическому здоровью нашей молодёжи. Сегодня мы утвердили два ключевых закона, направленных на борьбу с компаниями – владельцами социальных сетей", — написал он в "Твиттере".

Так, согласно принятым документам, владеющие соцсетями компании должны будут подтверждать возраст всех новых пользователей. Тем, кому ещё не исполнилось 18 лет, для регистрации потребуется согласие родителей, которым также должен быть предоставлен доступ к аккаунту ребёнка. Кроме того, соцсети должны будут ограничить доступ к своим сервисам для детей в ночное время — с 10:30 вечера до 06:30 утра.

Также компаниям запретили собирать персональные данные несовершеннолетних и запускать ориентированную на них рекламу. Все аккаунты юных американцев удалят из результатов поиска, а отправить им сообщение можно будет только в том случае, если отправитель будет в списке друзей у ребёнка.

Но и это не всё: социальные сети, которые применяют алгоритмы, "вызывающие зависимость" у детей, будут штрафоваться. К примеру, "элементы дизайна, вызывающие зависимость", обойдутся компании в 250 тысяч долларов, а каждый несовершеннолетний пользователь, который подвергся действию таких алгоритмов, — в 2,5 тысячи долларов.

Законы должны вступить в силу в марте следующего года, однако уже сейчас существует большая вероятность того, что компании, в отношении которых направлено новое законодательство, будут оспаривать его в суде.