Онлайн-груминг и овершеринг: Названы главные угрозы для детей в соцсетях и мессенджерах

Руководитель направления Лаборатории Касперского по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко в беседе с газетой "Петербургский дневник" рассказал, с какими видами угроз может столкнуться ребёнок, используя соцсети и мессенджеры.

По словам эксперта, дети пользуются различными сервисами и приложениями активнее, чем многие взрослые, но они плохо понимают правила кибербезопасности. Так, нередко школьники становятся жертвами онлайн-груминга. Это вид агрессии, когда злоумышленник обманным путём втирается в доверие к ребёнку, чтобы заполучить его личные фото и видео интимного характера. Добившись своей цели, преступник начинает манипулировать жертвой, шантажировать её с помощью контента. К слову, по данным исследования Лаборатории Касперского, около 75% несовершеннолетних получают от незнакомых людей в соцсетях заявки на добавление в друзья, из них 23% — это дети от семи до десяти лет.

"Ещё одна характерная ошибка детей — овершеринг, или излишняя открытость в социальных сетях. Например, к нему относятся регулярные отметки геопозиции, публикация у себя на страничке номера своей школы, даты и места рождения в открытом доступе. Таким набором данных могут воспользоваться злоумышленники", — добавил Сиденко.

По его словам, чтобы уберечь детей от злоумышленников в Интернете, родителям необходимо объяснить правила безопасного поведения в Сети. Немаловажную роль играет доверие в семье, ведь в случае возникновения опасности ребёнок сможет сразу обратиться за помощью к кому-то из родственников. Разумеется, это касается как онлайн-площадок, так и правил безопасности на улице, резюмировал эксперт.