Немой инвалид из лачуги в глухой деревне соблазнял 8-летних мальчиков по Интернету

Столичные следователи раскрыли личность педофила, который годами растлевал детей через Интернет. В правоохранительные органы обратились родители двух восьмилетних мальчиков из района Бескудниково. Они рассказали, что их сыновьям в соцсетях начал писать странный незнакомец: сначала завёл переписку, а затем принялся рассылать порнографические материалы — фотографии мужских половых органов и сцены сексуального характера.

Вычислили злоумышленника быстро. Как узнал сайт MK.Ru, им оказался 45-летний житель Свердловской области. Мужчину обнаружили в полуразрушенном доме в глухой деревне. Четыре года назад у него случился инсульт, после которого он фактически потерял способность говорить и получил вторую группу инвалидности. Однако физический недуг не помешал ему продолжать противоправные действия в Сети.

Задержанного этапировали в Москву и заключили под стражу. Следствие проверяет его причастность к другим эпизодам. Несмотря на инвалидность и проблемы с речью, мужчина может быть привлечён к уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

На днях Life.ru рассказывал, что в Чите трое мужчин получили длительные сроки заключения за преступления против несовершеннолетних. Как установило следствие, первый эпизод произошёл, когда одной из жертв было всего четыре года — преступник был знаком с её матерью. Позже он начал насиловать её подругу, которая приходила к ним в гости (на тот момент девочке было десять), а затем втянул в преступления двух своих приятелей. Все трое признаны виновными и отправлены в колонию.