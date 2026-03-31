Педофил из Владикавказа попытался свести счёты с жизнью в СИЗО

Во Владикавказе 49-летний мужчина, подозреваемый в совершении не менее 50 эпизодов насилия над детьми, пытался покончить с собой в камере изолятора временного содержания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

После задержания и допроса Антона Ш. поместили в ИВС, где в тот же вечер он совершил попытку суицида. Персонал учреждения вовремя зафиксировал происходящее и вызвал медиков. Мужчину успели спасти и оперативно доставили в республиканскую больницу для оказания первой помощи. Госпитализация подозреваемому не потребовалась, он возвращён в следственный изолятор.

Ранее сообщалось, что задержанию предшествовало обращение одного из детей, пожаловавшегося на домогательства. Педофил, детский психолог с безупречной репутацией, занимался с детьми с особенностями развития — к нему привозили ребят со всей страны. На допросе мужчина признался более чем в 50 эпизодах сексуальных домогательств в отношении несовершеннолетних.