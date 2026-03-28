Детский психолог во Владикавказе признался в 50 эпизодах насилия

Во Владикавказе по подозрению в педофилии задержан детский психолог. По данным BAZA, специалист по нейропсихологии Антон Ш. принимал детей с особенностями развития — синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра.

Семьи везли к нему детей из разных уголков страны, очарованные многочисленными восторженными отзывами в интернете. На занятиях мужчина требовал, чтобы родители не присутствовали, убеждая их, что только индивидуальная работа без посторонних глаз даёт нужный терапевтический эффект. Поверив «профессионалу», матери и отцы оставляли малышей с ним один на один.

Всё вскрылось, когда один из воспитанников Антона Ш. рассказал матери о странных действиях психолога и о том, что тот запугивал его: «Если расскажешь родителям — отправят в детский дом». Женщина немедленно обратилась в полицию.

На допросе задержанный признался, что от его «методики» могли пострадать более 50 детей. В ходе следствия выяснилось, что педофил использовал психологическое давление, чтобы держать жертв в страхе и сохранять видимость благополучия. Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших. Уголовное дело возбуждено.

