Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 марта, 13:55

Детский психолог во Владикавказе признался в 50 эпизодах насилия

Обложка © Life.ru

Во Владикавказе по подозрению в педофилии задержан детский психолог. По данным BAZA, специалист по нейропсихологии Антон Ш. принимал детей с особенностями развития — синдромом Дауна и расстройствами аутистического спектра.

Семьи везли к нему детей из разных уголков страны, очарованные многочисленными восторженными отзывами в интернете. На занятиях мужчина требовал, чтобы родители не присутствовали, убеждая их, что только индивидуальная работа без посторонних глаз даёт нужный терапевтический эффект. Поверив «профессионалу», матери и отцы оставляли малышей с ним один на один.

Всё вскрылось, когда один из воспитанников Антона Ш. рассказал матери о странных действиях психолога и о том, что тот запугивал его: «Если расскажешь родителям — отправят в детский дом». Женщина немедленно обратилась в полицию.

На допросе задержанный признался, что от его «методики» могли пострадать более 50 детей. В ходе следствия выяснилось, что педофил использовал психологическое давление, чтобы держать жертв в страхе и сохранять видимость благополучия. Сейчас правоохранители устанавливают всех пострадавших. Уголовное дело возбуждено.

В Челябинске задержали педофила, который в лифте домогался 12-летней девочки
В Челябинске задержали педофила, который в лифте домогался 12-летней девочки

На днях в Москве осудили 45-летнего мужчину, который в течение года насиловал двух несовершеннолетних падчериц. Фигурант злоупотреблял алкоголем и наркотиками, в 2019 году женился на многодетной матери, а уже в следующем начал совершать преступления.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Криминал
  • Происшествия
  • Северная Осетия — Алания, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar