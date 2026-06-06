Глава Минцифры Шадаев допустил введение проверки возраста на онлайн-платформах

Механизмы подтверждения возраста пользователей могут появиться на российских онлайн-площадках в ближайшее время. Об этом на IT-завтраке в рамках ПМЭФ-2026 рассказал глава Минцифры Максут Шадаев.

По словам министра, данная инициатива находится в «ближайшей повестке». Вопрос внедрения соответствующих инструментов точно встанет перед ведомством.

Шадаев подчеркнул, что многие государства, включая страны Европы, уже двигаются по пути жестких ограничений. Россия ориентируется на общемировой тренд усиления контроля за несовершеннолетними в цифровой среде.

В качестве одного из примеров для изучения чиновник назвал опыт игровой площадки Roblox. Там уже запущены собственные решения для определения возраста аудитории.

Конкретных параметров будущей системы министр не раскрыл. Сроки разработки и внедрения технологии также пока не обозначены.

В мире наблюдается глобальный тренд на ограничение доступа детей к интернету и социальным сетям, однако подходы стран сильно различаются. Самый строгий режим действует в Австралии, где с декабря 2025 года законодательно запрещено использование соцсетей (TikTok, Instagram, X) детьми младше 16 лет. Китай использует «режим несовершеннолетних», ограничивая время использования гаджетов (от 40 минут до 2 часов в день в зависимости от возраста) и отключая интернет ночью.

В странах Европы подход мягче: Франция и Великобритания требуют обязательного родительского согласия и внедрения систем возрастной верификации, фактически блокируя доступ детей до 15 лет, тогда как в странах вроде Германии акцент сделан на согласие родителей, а тотального запрета пока нет. В США отсутствует единый федеральный закон — ограничения (например, запрет для детей до 14 лет во Флориде) вводятся на уровне отдельных штатов, хотя активно обсуждается и общенациональный законопроект KOSA.