Дуров раскритиковал приложение ЕС для проверки возраста, взломанное за 2 минуты

Основатель Telegram Павел Дуров раскритиковал приложение Евросоюза для проверки возраста, заявив, что оно изначально построено на уязвимой архитектуре и может стать шагом к расширению цифрового контроля. Поводом для его комментария стала статья на Cybernews о том, что систему удалось обойти менее чем за две минуты.

Еврокомиссия представила приложение для подтверждения возраста в интернете, рассчитанное на то, чтобы пользователи могли проходить проверку без передачи личных данных сайтам. Власти ЕС подчёркивали, что решение должно снизить объём сбора чувствительной информации и соответствовать высоким стандартам конфиденциальности. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее назвала разработку технически совершенной и прозрачной благодаря открытому исходному коду

Однако вскоре после запуска специалисты по кибербезопасности заявили о наличии серьёзных недостатков. Консультант по безопасности Пол Мур сообщил, что система хранит зашифрованный PIN-код локально, но не связывает шифрование с хранилищем идентификационных данных. По его словам, это открывает возможность обхода защиты через изменение конфигурационных параметров, включая сброс ограничений попыток ввода и отключение биометрической проверки.

Дуров в своём заявлении связал ситуацию с более широкими последствиями регулирования цифровой идентификации в ЕС. Он отметил, что приложение опирается на данные устройства, что делает систему принципиально уязвимой. По его словам, подобная архитектура может использоваться как промежуточный этап: сначала создаётся инструмент, заявленный как защищающий приватность, затем после выявления уязвимостей появляются основания для расширения механизмов контроля.

«Результат — инструмент слежки, который преподносится как «уважающий право на неприкосновенность частной жизни». Бюрократам из ЕС нужен был повод, чтобы потихоньку превратить своё «уважающее право на неприкосновенность частной жизни» приложение для проверки возраста в механизм слежки за всеми европейцами, пользующимися социальными сетями. Сегодняшний «неожиданный взлом» дал им такой повод. Будьте бдительны!» — пишет Дуров.

Ранее пользователь «Хабра» проанализировал альтернативный Telegram-клиент «Телега» (Telega) и заявил, что оператор сервиса может получать полный доступ к переписке и файлам пользователей, выступая полноценной стороной шифрования. Пользователь заявляет, что приложение взаимодействует не с серверами Telegram, а с инфраструктурой АО «Телега». По его словам, секретные чаты либо не функционируют, либо могут быть уязвимы. В коде приложения обнаружены механизмы модерации и сбора данных.