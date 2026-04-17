Мессенджер KakaoTalk сообщил о росте числа пользователей из России

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk зафиксировал увеличение числа пользователей из России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию Kakao Corporation.

«Мы можем подтвердить, что число пользователей из России выросло. Такой рост действительно есть. Хотя мы не раскрываем цифры, резкое увеличение мы фиксируем», — заявил менеджер PR-отдела KakaoTalk Ли Сын Тхэ.

В компании подтвердили факт регистрации пользователей через иностранные IP-адреса. В Kakao Corporation ведут внутреннюю статистику по странам, но не публикуют её. Представитель мессенджера также предположил, что рост может быть связан с текущей ситуацией вокруг других платформ.

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил об отсутствии контактов с основателем Telegram Павлом Дуровым после блокировки мессенджера. По словам парламентария, ни Дуров, ни его представители не связывались с российскими властями для решения проблемы. Боярский также отметил, что частичное ограничение голосовых вызовов в Telegram привело к сокращению мошенничества на этой платформе. Однако злоумышленники переключились на использование международной и стационарной связи.