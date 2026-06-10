Мигрант из Судана пытался обезглавить британца в центре Белфаста

Гражданин Судана напал на людей в Белфасте и попытался обезглавить 40-летнего британца. Инцидент произошёл в Северной Ирландии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным СМИ, мужчина напал на группу людей. Пострадавший получил серьёзные травмы глаз, а также порезы на лице и спине. Его госпитализировали.

Подозреваемым оказался 30-летний гражданин Судана. Полиция сообщила, что в сентябре 2023 года он получил разрешение на пребывание в Великобритании после подачи заявления о предоставлении убежища.

«В наших национальных базах данных по вопросам безопасности нет никаких сведений об этом подозреваемом, и он не был известен полиции Северной Ирландии», — отметил начальник полиции Джон Бутчер.

В Белфасте вспыхнули беспорядки после нападения с ножом, произошедшего вечером 8 июня на севере города. Участники акций протеста сожгли городской автобус, забрасывали полицейские машины бутылками и устраивали поджоги на улицах. Поводом для протестов стало нападение, которое, по данным полиции, совершил гражданин Судана. Ряд британских изданий со ссылкой на видео, появившееся в соцсетях, сообщил, что нападавший мог попытаться обезглавить свою жертву.