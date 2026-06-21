Telegraph: Союзники ждут отставки Стармера 22 июня

Союзники главы Правительства Великобритании Кира Стармера считают, что он готовится уйти в отставку. Возможно, премьер-министр объявит об этом уже в понедельник, 22 июня, сообщает газета Telegraph со ссылкой на официальных лиц.

«Союзники Кира Стармера верят, что он готовится покинуть пост. <...> Критикуемый премьер-министр осознает, что игра окончена», — привозит издание слова высокопоставленного сотрудника правительства.

Один из депутатов от Лейбористской партии в комментарии изданию заявил, что Стармер, вероятно, назовёт дату ухода в понедельник, учитывая, что сейчас его поддерживают лишь «друзья и семья».