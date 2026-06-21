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Регион
20 июня, 22:45

Telegraph: Союзники ждут отставки Стармера 22 июня

Кир Стармер. Обложка © Лейбористская партия

Кир Стармер. Обложка © Лейбористская партия

Союзники главы Правительства Великобритании Кира Стармера считают, что он готовится уйти в отставку. Возможно, премьер-министр объявит об этом уже в понедельник, 22 июня, сообщает газета Telegraph со ссылкой на официальных лиц.

«Союзники Кира Стармера верят, что он готовится покинуть пост. <...> Критикуемый премьер-министр осознает, что игра окончена», — привозит издание слова высокопоставленного сотрудника правительства.

Один из депутатов от Лейбористской партии в комментарии изданию заявил, что Стармер, вероятно, назовёт дату ухода в понедельник, учитывая, что сейчас его поддерживают лишь «друзья и семья».

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В начале мая почти 100 членов партии призвали Стармера уйти после провала на местных выборах. На этом фоне депутат Джош Саймонс сдал мандат Бернхэму — тот подтвердил намерение бороться за пост премьера. Затем ушедший с поста министра здравоохранения Уэс Стритинг объявил о планах участвовать в борьбе за руководство Лейбористской партией и кресло премьер‑министра. Он объяснил уход из правительства потерей доверия к Стармеру. Сам Стармер заявил, что отставка министра обороны Джона Хили, его заместителя и ещё двух помощников не вынудит его уйти.

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Лия Мурадьян
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