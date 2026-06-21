«Мы сделали это»: Дмитриев пошутил, что возможная отставка Стармера объединяет всех
Дмитриев: Отставка Стармера «объединяет нас всех» — и людей, и инопланетян
Кирилл Дмитриев. Обложка © Life.ru
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о возможной отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера, написав, что это «объединяет всех». Своё мнение он выразил в соцсети Х.
«Мы сделали это. Отставка Стармера объединяет нас всех», — написал Дмитриев, добавив, что инопланетянам понадобилось менее двух недель, чтобы убедить британского премьера покинуть пост.
Напомним, ранее The Telegraph сообщила, что союзники Стармера считают его готовящимся к отставке, возможно, уже в понедельник. Однако министр по делам бизнеса Питер Кайл опроверг эти слухи. Президент США Дональд Трамп в своём аккаунте заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ближайшее время покинет свой пост. По его мнению, британский лидер не справляется с решением двух ключевых вопросов: миграционного кризиса и энергетической политики, включая необходимость возобновления добычи в Северном море. В конце своего сообщения Трамп также выразил слова поддержки в адрес Стармера.
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