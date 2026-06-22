Самым вероятным преемником Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании называют экс-мэра Манчестера и члена парламента Эндрю Бёрнэма. Чего ждать России от нового главы правительства, в беседе с «Ридусом» объяснила руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева.

По её словам, смена премьера не приведёт к смягчению политики в отношении Москвы. Бёрнэм, считающийся левым в социально-экономических вопросах, уже неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями. Ещё в 2014 году он призывал ФИФА лишить Россию права на проведение ЧМ из-за присоединения Крыма, а после начала СВО агитировал за поддержку Киева любыми средствами.

«Политический истеблишмент Великобритании настроен против России независимо от того, какие партия и премьер-министр находятся у власти», — подчеркнула Ананьева.

Ожидается, что Стармер покинет пост осенью, чтобы дать правительству время на подготовку бюджета. Окончательное решение о кандидате на его место примет конференция Лейбористской партии в конце сентября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение, что новый британский премьер будет иметь иную позицию по отношению к Москве, чем Кир Стармер. По его словам, на политическом небосклоне Великобритании сейчас не видно кандидатов, которые могли бы предложить другой подход к двусторонним отношениям.