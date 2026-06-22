Радиостанция УВБ-76, известная в народе как «Радио Судного дня» или просто «Жужжалка», внезапно прервала своё монотонное молчание и выдала не одно, а сразу несколько зашифрованных сообщения с интервалом около двух часов. Об этом сообщил профильный ресурс, который отслеживает активность этой загадочной станции.

В 11:23 по московскому времени в эфире прозвучало: «НЖТИ 79628 СТАНОНАНТ 9280 0774 ОБЕДОБУЯН 1586 9891». А уже в 13:28 последовало новое послание: «НЖТИ 83743 КЛЫКОТРЮМ 8217 2419».

Любопытное совпадение: сразу после первого сообщения загадочной «Жужжалки» премьер-министр Британии Кир Стармер объявил об отставке. Слушатели гадают — может, слова вроде «СТАНОНАНТ», «ОБЕДОБУЯН» или «КЛЫКОТРЮМ» как-то связаны с событиями в Британии. Такая плотная серия сообщений от УВБ-76 случается нечасто. Каждое послание — это обычный для станции набор букв и цифр, но что они значат — для всех остаётся загадкой.

Своё неофициальное название «Жужжалка» радиостанция получила за характерный монотонный гул, который звучит в эфире круглосуточно без перерыва. УВБ-76 ведёт вещание с 1970-х годов и за всё это время лишь эпизодически прерывается на короткие зашифрованные передачи. Их истинное назначение до сих пор остаётся предметом слухов и догадок.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не ждёт изменений в отношениях с Британией после смены премьера. По его словам, среди британских политиков пока не видно тех, кто готов предложить другой подход к России.