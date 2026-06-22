«Середняк» ушёл, «хозяйственник» пришёл: Политолог объяснил отставку Стармера и что это значит для России

Политический спектакль в Туманном Альбионе завершился. Кир Стармер, продержавшийся у власти чуть больше двух лет, объявил об отставке. Теперь Великобритания готовится встретить седьмого премьера за десять лет. На смену «середняку» Стармеру, по мнению политолога Владимира Оленченко, придёт «крепкий хозяйственник» — бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем. Разбираем, как партийная интрига привела к смене власти и что это значит для отношений с Россией.

Поводом к отставке стали провальные для лейбористов местные выборы 7 мая, где правящая партия потеряла более 1500 мест, уступив значительную часть голосов правопопулистской Reform UK. Однако, как Life.ru объяснил Оленченко, непосредственный триггер сработал иначе.

В самой Лейбористской партии накапливалось недовольство Киром Стармером. Он, скажем так, не очень перспективный политик, скорее середняк, каких в Великобритании немало. В партии ему намекали, что пора уйти, но он уклонялся. Владимир Оленченко Политолог-международник

По словам специалиста, основным претендентом на пост нового премьер-министра является бывший мэр Большого Манчестера Энди Бёрнем, который одержал победу на довыборах в парламент 18 июня. Бёрнем считается «крепким хозяйственником», однако его внешнеполитический курс, по мнению Оленченко, вряд ли претерпит радикальные изменения, особенно в вопросе поддержки Украины, поскольку лейбористы последовательно голосуют в проукраинском ключе.

«Он член Лейбористской партии, а у лейбористов сейчас в палате общин около 400 депутатов. Если говорить об украинском вопросе, лейбористы активно голосовали в проукраинском духе, поэтому на данном этапе радикальных изменений не произойдёт. Новые декорации появятся, но содержание останется прежним», — пояснил политолог.

Главная интрига, по мнению эксперта, развернётся не на российском направлении, а в отношениях Британии с Евросоюзом, Германией и Францией.

«Я бы поставил вопрос не в плоскости «Великобритания – Украина», а в плоскости «Великобритания – Франция», «Великобритания – Германия», «Великобритания – Евросоюз». Вот здесь будет действительно интересно, как поведёт себя Бёрнем. Пока прогнозировать трудно, ведь выход из ЕС состоялся при лейбористах — вернее, идея была выдвинута именно тогда. Поэтому я бы ответил так: нужно дать время. Посмотреть, как установится его власть и какие будут контакты Бёрнема с ЕС», — отметил Оленченко.

Политолог провёл параллели, упоминая Урсулу фон дер Ляйен и других представителей ЕС. Он высказал предположение, что для Бёрнема эти фигуры могут показаться одновременно самоуверенными и неопытными.

Ключевым моментом, по мнению Оленченко, станет взаимодействие Бёрнема с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Мерц, находящийся в подвешенном состоянии, ранее оказывал существенное влияние на Стармера. Таким образом, возникает вопрос о готовности Бёрнема к подчинению Мерцу, особенно учитывая его собственный значительный управленческий опыт, накопленный с 14 лет (когда он начал работать помощником политика, что было законно в Великобритании). Также политолог подчеркнул важность отношений Бёрнема с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, особенно в контексте совместной французско-британской программы ядерных исследований.

Сегодня Кир Стармер официально объявил о решении покинуть свой пост. Он выступил с соответствующим заявлением, подтвердив намерение сложить полномочия. На данный момент причины решения официально не раскрываются.