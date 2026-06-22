«Перестану запоминать имена»: Знаменитый кот Ларри с Даунинг-стрит «высмеял» отставку Стармера

В официальном аккаунте кота Ларри, главного мышелова резиденции британского премьера на Даунинг-стрит, появилась ироничная запись. Она касалась информации об отставке главы правительства Кира Стармера.

«Если так пойдёт и дальше, я перестану утруждать себя тем, чтобы запоминать их имена», — отметил он в соцсети X.

В записи, сделанной от лица Ларри, также говорится, что в случае отставки Стармера коту придётся жить уже при седьмом главе кабинета за время его пребывания на Даунинг-стрит.

Сегодня Кир Стармер официально объявил о решении покинуть свой пост. Он выступил с соответствующим заявлением, подтвердив намерение сложить полномочия. На данный момент причины решения официально не раскрываются.