Премьер Британии Стармер готовится к уходу с поста: Стало известно, кто займёт его место осенью

В окружении премьер-министра Великобритании Кира Стармера началась подготовка к передаче власти команде члена Парламента Эндрю Бернема. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Одним из таких шагов стала встреча министра по особым поручениям Даррена Джонса с бывшим руководителем транспортного ведомства Луизой Хейг. Она считается одной из наиболее влиятельных фигур в политической группе Бернема. По сведениям газеты, подобные консультации могут продолжиться.

Издание также утверждает, что 20 июня в аппарате премьер-министра приступили к подготовке текста выступления, связанного с уходом Стармера с должности. При этом контакта между самим премьером и Бернемом после его избрания в Палату общин до сих пор не было, несмотря на прежние заявления главы правительства о намерении провести встречу.

Собеседники газеты считают наиболее вероятным вариант, при котором Стармер останется во главе кабинета ещё несколько месяцев. В таком случае новый лидер получил бы возможность заручиться поддержкой партийного актива на конференции лейбористов, намеченной на конец сентября.

Именно осенний период сейчас выглядит самым вероятным периодом для возможных перемен. Источник выразил надежду, что премьер будет руководствоваться интересами страны, добавив, что Бернем пока не демонстрирует полной готовности к переходу на новый уровень ответственности.

56-летний Эндрю Бернем является членом Палаты общин от избирательного округа Мейкерфилд с 18 июня. Ранее он был мэром Большого Манчестера (2017-2019), главой минздрава (2009-2010) и министром культуры, СМИ и спорта (2008-2009). Также с 2001 по 2017 год являлся членом Палаты общин от округа Ли.

Напомним, американский президент Дональд Трамп накануне заявил, что Кир Стармер вскоре оставит пост главы британского правительства. Свою позицию глава Белого дома аргументировал тем, что британский политик показал себя несостоятельным. Кроме того, глава МИД Великобритании Иветт Купер также предложила Стармеру уйти на покой. Купер обратилась к главе кабинета с этим предложением без огласки в личном разговоре.