Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что новый глава британского правительства будет придерживаться иной позиции по отношению к Москве, чем действующий премьер Кир Стармер. По словам представителя Кремля, на данный момент на политической арене Великобритании не видно кандидатов, которые могли бы предложить иной подход к двусторонним отношениям.

«Много вопросов, что, может быть, после него будет лучше. Но вряд ли сейчас кто-то на политическом небосклоне Великобритании будет иметь отличную от Кира Стармера позицию в отношении наших двусторонних отношений», — сказал Песков в разговоре с журналистами.

22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с заявлением, в котором подтвердил своё решение сложить полномочия. Пока подробности о причинах отставки не сообщаются.