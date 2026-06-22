Военкор Александр Коц «обвинил» в отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера «проклятие рукопожатия Владимира Зеленского». Он отметил, что с 2022 года в стране уже несколько раз менялся глава правительства: после Бориса Джонсона пост занимали Лиз Трасс, Риши Сунак, а затем и Стармер.

«Что их [бывших глав правительства] объединяет, помимо британского гражданства? Все они жали руку Зеленскому. Да, многие из тех, кто ручкался с просроченным, сегодня всё ещё при должностях. Но на англичанку его рукопожатие действует как-то особенно убойно», — написал Коц в своём телеграм-канале.

Военкор посоветовал британским элитам не подходить к Зеленскому ближе, чем на 20 метров. Также Коц иронично представил встречу главы киевского режима с возможным преемником Стармера — Энди Бёрнем.

«Зеленский долго и пристально всматривается в Бёрнема тяжёлым взглядом. Тот не выдерживает: «Что, не нравлюсь? Что вы на меня так смотрите?». Зеля пару секунд медлит и тяжело вздыхает: «Ты у меня уже пятый», — написал Коц.

22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с заявлением, в котором подтвердил своё решение сложить полномочия. Пока подробности о причинах отставки не сообщаются.