Кир Стармер дрожащим голосом закончил речь об отставке с поста премьер-министра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер дрожащим голосом заканчивал свою речь, когда сообщал об отставке с поста лидера Лейбористской партии. Он вышел к людям на Даунинг-стрит, его выступление шло шесть минут.

Стармер сказал, что после ухода с главной государственной должности планирует больше времени уделять семье — быть хорошим мужем для своей жены Виктории и отцом для детей. Он назвал супругу своей опорой в трудные времена, а детей — гордостью и радостью.

«Когда я уйду с самой высокопоставленной работы в стране, я буду уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем, каким я только могу, для моей потрясающей жены Вик, которая была моей опорой в хорошие и плохие времена, и быть лучшим отцом, каким я только могу, для своих прекрасных детей, которые моя гордость и радость», — сказал он в конце выступления.

22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста премьер-министра Великобритании. Он выступил с заявлением, в котором подтвердил своё решение сложить полномочия. Пока подробности о причинах отставки не сообщаются.