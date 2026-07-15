«Для меня этот день настал»: Стармер попрощался с постом премьера Британии

Кир Стармер провёл последнее заседание в палате общин в качестве премьер-министра Великобритании и завершил выступление эмоциональным прощанием с депутатами, сторонниками и своей семьёй.

Он напомнил, что его шестилетний путь во главе Лейбористской партии начался после тяжёлого поражения на выборах 2019 года и завершился победой в 2024-м. На посту главы правительства Стармер провёл два года.

«Каждый премьер-министр, принимая эстафету, знает, что настанет день, когда он должен будет передать её дальше. Для меня этот день настал», — сказал политик.

Стармер заявил, что оставляет страну в лучшем состоянии, чем получил её, и обратился к людям, чья жизнь, по его словам, изменилась благодаря решениям лейбористского правительства. Отдельно он поблагодарил жену и детей. Выступление завершилось словами: «Я люблю вас. До свидания».

О намерении уйти Стармер объявил ранее. Формально оставить должность он должен после передачи полномочий своему преемнику.

Стармер стал шестым премьер-министром Великобритании, покинувшим Даунинг-стрит за последнее десятилетие, после Дэвида Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака. Он возглавил правительство в июле 2024 года после разгромной победы лейбористов, завершившей 14-летнее правление консерваторов, однако продержался на посту около двух лет. Его кабинет запомнился попытками сократить очереди в государственной системе здравоохранения, усилением трудовых гарантий и социальной поддержки семей, ростом оборонных расходов, сближением с Евросоюзом и активной поддержкой Украины. При этом популярность Стармера резко снизилась на фоне экономических трудностей, внутренних скандалов и неудачных для лейбористов местных выборов, после чего он утратил поддержку значительной части партии.