Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала отставку Кира Стармера с поста лидера Лейбористской партии Британии. Дипломат в эфире радио Sputnik заметила, что он «ещё подзадержался» у руля, напомнив о скоротечных сроках премьерства Лиз Трасс и Риши Сунака.

По её словам, главная проблема западноевропейских политиков — в неумении думать о будущем страны. За несколько месяцев у власти невозможно реализовать интересы народа, только узкой группы лиц, отметила Захарова.

Она предположила, что за всей этой чехардой стоит «закулисье», которое приводит лидеров и так же быстро выбрасывает их за борт. Когда речь идёт о государстве, а не о кампании, такие короткие сроки не позволяют сделать ничего серьёзного, резюмировала спикер.

Напомним, 22 июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об уходе в отставку. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сомнение в том, что новый глава британского правительства будет придерживаться иной позиции по отношению к Москве. А глава кабмина Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что произошедшее стало своеобразной «кармой» за действия Лондона в отношении Тбилиси.