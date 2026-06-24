Песков пошутил о частой смене премьер-министров в Британии
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пошутил о частой смене премьер-министров в Великобритании. На форуме «Примаковские чтения» он сказал, что за 25 лет невозможно предсказать, сколько их сменится.
Песков был модератором сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века». Он заметил, что указанный период наступит только через 25 лет — это целое поколение.
«Это целое поколение. Поэтому подводить итоги этой дискуссии, наверное, будем не мы, а следующее поколение, которое и будет финально оформлять будущее мироустройство в середине XXI века. Да, и пройдёт очень много времени. Мы даже, наверное, сейчас вряд ли сможем прогнозировать, сколько премьер-министров Великобритании сменится за это время», — сказал пресс-секретарь.
22 июня Кир Стармер официально объявил, что уходит с поста британского премьера. В шестиминутной речи на Даунинг-стрит он сообщил, что после отставки будет больше времени уделять семье — быть лучшим мужем для своей жены и отцом для детей. В России уже назвали главного кандидата на пост нового премьер-министра Британии.
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