После ухода британского премьера Кира Стармера с поста лидера правящей Лейбористской партии могут последовать и другие отставки европейских лидеров, поддерживающих Киев. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, речь может идти о политиках, которые сосредоточены на антироссийской политике и военной поддержке Украины, однако он подчеркнул, что не готов называть конкретные имена.

«Думаю, что последуют отставки и других европейских лидеров, которые сосредоточены на антироссийской политике и военной поддержке Украины, но не буду спекулировать на тему того, кто следующий, поживём — увидим», — сказал Армандо Мема.

Он также заявил, что уход Кира Стармера должен стать предупреждением для европейских политиков.

«Его отставка и провал должны стать уроком для любого другого лидера Европы: если вы сосредоточены на военной поддержке Украины и не заботитесь о решении внутренних проблем своей страны, вы в конечном счёте потерпите неудачу и потеряете поддержку людей», — заключил он.