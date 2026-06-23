Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал отставку главы британского правительства Кира Стармера. По его мнению, произошедшее стало своеобразной «кармой» за действия Лондона в отношении грузинских телекомпаний.

Глава кабмина напомнил, что в феврале Великобритания ввела ограничения против телеканалов «Имеди» и PosTV. Поводом для этого британская сторона назвала якобы распространение «пророссийской дезинформации» по теме украинского конфликта.

Кобахидзе отверг эти обвинения. Он заявил, что у указанных вещателей не было и нет никаких проблем, а свобода прессы в стране находится под защитой государства.

«Никаких проблем у этих телекомпаний нет и не было, свобода СМИ в Грузии защищена, а самый нерейтинговый в мире премьер (Стармер) ушёл в слезах», — приводит газета «Взгляд» его слова.

По словам премьера, произошедшее является следствием политики британских властей.

«Это карма», – заявил он, комментируя ситуацию.

Также Кобахидзе раскритиковал действия Лондона, назвав их ударом по независимым медиа. Отдельно он подчеркнул, что считает случившееся и личной ответственностью бывшего главы британского кабинета, а также то, что «это и личный позор Стармера».