«Критиковал Стармера»: В России назвали главного кандидата на пост премьер-министра Британии
Эксперт Топорнин: Преемником Стармера может стать экс-мэр Манчестера Бернем
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Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании, скорее всего, сменит представитель Лейбористской партии, бывший мэр Манчестера Эндрю Бернем. Такое мнение в беседе с «Газетой.ru» выразил директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.
«Эндрю Бернем сейчас номер один по всем рейтингам среди лейбористов. Он успешно работал мэром Манчестера — второго по величине города после Лондона. Он критиковал Стармера и призывал его уйти», — пояснил эксперт.
По его словам, Стармера могли бы попросить уйти и раньше, но Бернем не мог претендовать на пост премьера, не будучи членом парламента. Поэтому он ушёл с поста мэра, баллотировался на довыборах в округе рядом с Манчестером и на прошлой неделе стал депутатом. Теперь у него есть возможность войти в правительство, и, как считает Топорнин, это стало сигналом для действующего премьера. Официальных комментариев от Даунинг-стрит или самого Бернема пока не поступало. Ожидается, что смена лидера лейбористов может произойти в ближайшее время.
Напомним, 22 июня Кир Стармер официально объявил об отставке с поста премьер-министра Великобритании. В шестиминутной речи на Даунинг-стрит он сообщил, что после ухода планирует больше времени уделять семье — быть лучшим мужем для своей жены и отцом для детей. Причины отставки пока не уточняются.
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