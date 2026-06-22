«Критиковал Стармера»: В России назвали главного кандидата на пост премьер-министра Британии

По его словам, Стармера могли бы попросить уйти и раньше, но Бернем не мог претендовать на пост премьера, не будучи членом парламента. Поэтому он ушёл с поста мэра, баллотировался на довыборах в округе рядом с Манчестером и на прошлой неделе стал депутатом. Теперь у него есть возможность войти в правительство, и, как считает Топорнин, это стало сигналом для действующего премьера. Официальных комментариев от Даунинг-стрит или самого Бернема пока не поступало. Ожидается, что смена лидера лейбористов может произойти в ближайшее время.