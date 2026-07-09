В Британии остался один кандидат на пост премьера после ухода Карнса
Алистер Карнс. Обложка © X / Al Carns
Алистер Карнс, бывший заместитель министра обороны Великобритании, вышел из гонки за пост лидера Лейбористской партии и премьера страны. Политик снял свою кандидатуру и призвал однопартийцев сплотиться вокруг бывшего мэра Большого Манчестера Энди Бернема. Об этом Карнс заявил в эфире телеканала Sky News.
«Сейчас не время для соперничества», — подчеркнул экс-чиновник.
Политик объяснил своё решение практическими соображениями. Предвыборная борьба заняла бы три месяца — это одна восьмая от всего оставшегося времени работы правительства. Карнс считает, что внутренние распри приведут к расколу партии на фоне сложной геополитической обстановки.
После выхода Карнса из гонки Энди Бернем остаётся единственным кандидатом. Если другие претенденты не появятся, он займёт кресло премьер-министра уже 20 июля.
Напомним, Кир Стармер 22 июня объявил об уходе с поста премьера. Перед отставкой он планирует одобрить дополнительное финансирование военных как минимум на миллиард фунтов. По данным The Observer, Стармер нацелен на пост генсека НАТО, который освободится в 2028 году после завершения полномочий Марка Рютте.
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