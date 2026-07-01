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1 июля, 17:55

«Не останавливайтесь на достигнутом»: Захарова похвалила Стармера за нетрадиционный рекорд в парламенте

Захарова иронично поздравила парламент Британии с лидерством по числу ЛГБТ*

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что британский парламент стал мировым лидером по числу представителей сексуальных меньшинств*. Дипломат поздравила коллег с этим достижением.

Стармер ранее выразил гордость тем, что нигде в мире нет парламента, который преуспел бы в этом сильнее. Захарова в комментарии kp.ru заметила, что в Москве боялись обидеть британцев поздравлениями, но раз премьер сам озвучил этот факт, можно выразить восхищение.

«Мы боялись их с такими достижениями поздравить, чтобы не обидеть. Но раз уж Стармер сам сказал, то, как говорится, примите наше искреннее восхищение и не останавливайтесь на достигнутом», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД также предположила, что в других ветвях британской власти, особенно в Форин-офисе, ситуация может быть не хуже, но судить не стала. Она пожелала новой команде на Даунинг-стрит ставить столь же амбициозные задачи.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая перед представителями ЛГБТ*-сообщества, заявил, что британский парламент является самым «гейским*» в мире, и выразил гордость этим фактом, отметив, что такого состава не было никогда и нигде.

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*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

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Анастасия Никонорова
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