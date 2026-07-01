Стармер гордо назвал парламент Британии «самым гейским*» в мире
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Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал британский парламент самым «гейским» в мире. Видеозапись его выступления перед представителями ЛГБТ*-сообщества опубликована на странице политика в соцсети.
«Я действительно горжусь тем, что у нас самый гейский* состав парламента. Думаю, нигде и никогда в мире не было более гейского* парламента, чем у нас сейчас», — высказался политик.
Напомним, Кир Стармер 22 июня объявил об уходе с поста премьера. Перед отставкой он намерен одобрить дополнительное финансирование обороны как минимум на миллиард фунтов. По данным The Observer, политик рассматривается как кандидат на пост генсека НАТО, который освободится в 2028 году после завершения полномочий Марка Рютте. Отмечается, что Стармер проявляет интерес к этой должности, а его окружение указывает на тёплые отношения с Зеленским и контакты с европейскими лидерами.
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