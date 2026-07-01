Стармер гордо назвал парламент Британии «самым гейским*» в мире

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал британский парламент самым «гейским» в мире. Видеозапись его выступления перед представителями ЛГБТ*-сообщества опубликована на странице политика в соцсети.

«Я действительно горжусь тем, что у нас самый гейский* состав парламента. Думаю, нигде и никогда в мире не было более гейского* парламента, чем у нас сейчас», — высказался политик.