Смена премьер-министра Великобритании Кира Стармера не приведёт к изменениям в политике Лондона в отношении России. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразил депутат Госдумы Михаил Делягин.

Михаил Делягин о последствиях отставки Кира Стармера. Видео © Life.ru

По его словам, ключевые решения в стране принимают не премьер, а британская элита, которую он описал как совокупность короны, Лондонского Сити и спецслужб. Он считает, что именно эти структуры формируют курс государства, тогда как глава правительства лишь исполняет их волю.

Смена менеджера — это как смена управдома. Полы могут мыть по-другому, дворники могут немного измениться, но всё останется как есть. Михаил Делягин Депутат Госдумы

Он также заявил, что новый премьер может продержаться на посту меньше года, если не произойдёт серьёзных потрясений на мировых рынках, включая возможные последствия «пузыря» в сфере искусственного интеллекта. При этом, по его оценке, в случае резких финансовых кризисов у действующего премьера появится больше шансов удержаться на должности, поскольку он сможет дистанцироваться от предыдущих решений.

«Так что ничего особенного отставка Стармера для нас не значит», — подытожил наш собеседник.