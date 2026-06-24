«Как смена управдома»: В Госдуме объяснили, изменится ли курс Британии после перестановок в кабмине
Делягин: Уход Стармера никак не повлияет на отношения Британии с Россией
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Смена премьер-министра Великобритании Кира Стармера не приведёт к изменениям в политике Лондона в отношении России. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразил депутат Госдумы Михаил Делягин.
Михаил Делягин о последствиях отставки Кира Стармера. Видео © Life.ru
По его словам, ключевые решения в стране принимают не премьер, а британская элита, которую он описал как совокупность короны, Лондонского Сити и спецслужб. Он считает, что именно эти структуры формируют курс государства, тогда как глава правительства лишь исполняет их волю.
Смена менеджера — это как смена управдома. Полы могут мыть по-другому, дворники могут немного измениться, но всё останется как есть.
Он также заявил, что новый премьер может продержаться на посту меньше года, если не произойдёт серьёзных потрясений на мировых рынках, включая возможные последствия «пузыря» в сфере искусственного интеллекта. При этом, по его оценке, в случае резких финансовых кризисов у действующего премьера появится больше шансов удержаться на должности, поскольку он сможет дистанцироваться от предыдущих решений.
«Так что ничего особенного отставка Стармера для нас не значит», — подытожил наш собеседник.
Напомним, что Кир Стармер объявил об уходе в отставку 22 июня. В Кремле усомнились в том, что смена главы британского правительства приведёт к изменению позиции Лондона по отношению к Москве, а премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал происходящее «кармой» за действия Великобритании в отношении Тбилиси.
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