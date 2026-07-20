Энди Бернэм вступил в должность премьера Великобритании

Энди Бернэм назначен новым премьер-министром Великобритании.Чиновник уже получил от британского монарха Карла III мандат на формирование правительства. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца.

Карл III уже официально принял прошение об отставке, поданое главой правительства Киром Стармером. Его уход открывает путь к смене руководства Лейбористов и возможной перестройке кабинета министров. Стармер уже выступил с прощальной речью, а церемония вступления в должность нового премьера проходит в самом дворце.

Бернэму 56 лет. До этого он занимал пост мэра Большого Манчестера. О кардинальной перестройке внешней политики Британии чиновник не говорил. В России не считают, что кадровые перестановки скажутся на отношениях Лондона с Москвой — потепления здесь ждать не следует.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту главы правительства. Он не стал объяснять причины решения и рассказывать о дальнейших планах в политической карьере.