Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о завершении своей работы на посту главы правительства. Об этом стало известно из трансляции его выступления, которую вели британские СМИ.

«Я скоро посещу его Величество, чтобы попросить у него об отставке и завершить своё пребывание на посту премьер-министра. Моя работа завершилась», — заявил политик.

Ранее сообщалось, что основным фаворитом на замену Киру Стармеру в кресле премьер-министра Великобритании считается бывший градоначальник Манчестера Эндрю Бернэм. Однако, как подчеркнула в комментарии руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева, вероятность смены главы кабмина не сулит потепления в отношениях с Россией. Кроме того, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил сомнение, что новый британский премьер будет иметь иную позицию по отношению к Москве.