Новый руководитель правящей Лейбористской партии Энди Бернем объявил о намерении встать во главе кабинета министров Соединенного Королевства. Политик выразил благодарность уходящему премьеру Киру Стармеру и пообещал развивать заложенный им фундамент.

Бернем подчеркнул, что будет представлять интересы всех без исключения территорий — от севера до юга, включая Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию. Свои приоритеты он обозначил сразу после избрания.

В программной речи новый глава лейбористов подверг жёсткой критике курс консервативного правительства Маргарет Тэтчер (1979–1990). По его мнению, в 80-х страна пошла по ложному пути, централизовав политическую власть и приватизировав экономику. В результате люди остались один на один с растущими расходами на жильё, водоснабжение, энергию и транспорт.

В противовес этому Бернэм намерен выстроить иную модель управления. Его задача — изменить траекторию движения партии, сплотить однопартийцев и вернуть значительный объем полномочий регионам.

Карьерный путь нового лидера включает серьёзный министерский опыт. До поста мэра Манчестера (с 2017 года) он работал в команде Гордона Брауна, где последовательно возглавлял министерства культуры, здравоохранения, а также занимал должность главного секретаря казначейства. В 2015 году Бернем уже боролся за партийное лидерство, но уступил Джереми Корбину.

Дорога к нынешнему назначению открылась после острого кризиса. На местных выборах 7 мая лейбористы потерпели ощутимые неудачи, потеряв контроль над парламентом Уэльса и недосчитавшись 1,4 тысячи мандатов в Англии. Действующий премьер Стармер признал ответственность за провал и заявил об уходе.

Чтобы баллотироваться на высший пост, Бернему требовался депутатский мандат. Он легко выиграл довыборы в округе Мейкерфилд на севере Англии в июне, получив право выдвинуть свою кандидатуру.

Процедура передачи власти запланирована на полдень понедельника. Сначала Кир Стармер произнесёт прощальную речь на Даунинг-стрит, а затем направится в Букингемский дворец. Там король Карл III примет его отставку и проведёт аудиенцию с Бернэмом, предложив ему сформировать правительство Его Величества. После этого новый глава кабмина выступит с первым обращением и приступит к формированию своей команды.

Ранее профессор заявила, что Бернем едва ли сможет реализовать социальную повестку из-за нехватки средств на фоне русофобского курса и поддержки Украины, и его политика в отношении России вряд ли изменится. По мнению эксперта, Бернем будет мало отличаться от Стармера.