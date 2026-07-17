Новый премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм, вступающий в должность 20 июля вместо Кира Стармера, намерен сместить акцент на социальную повестку, но реализовать это едва ли удастся. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений, британист Наталья Ерёмина.

По словам эксперта, Бёрнэм пытается играть на идеях «истинного лейборизма», выступая за согласие с профсоюзным движением, которое формирует каркас партии. Однако у Лондона сейчас нет финансов на поддержку трудящихся и социальные гарантии — все средства уходят на геополитические проекты, прежде всего на Украину.

«Если страна выбирает русофобский курс, ей уже не до социальной политики, а с этой точки зрения Энди Бёрнэм мало будет отличаться от Стармера и прочих лидеров», — сказала Ерёмина, добавив, что политика нового премьера по отношению к России, по её мнению, не претерпит изменений.

Напомним, что самым вероятным преемником Кира Стармера на посту премьер-министра Великобритании называют экс-мэра Манчестера Эндрю Бёрнэма, однако, как пояснила руководитель Центра британских исследований РАН Елена Ананьева, смена премьера не приведёт к смягчению политики в отношении России, поскольку британский истеблишмент настроен против России независимо от партии.