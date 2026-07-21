«Сдержанности не будет»: ВМФ РФ предупредил Лондон учебными стрельбами в международных водах
Эксперт Евсеев: Стрельбы «Неустрашимого» у Плимута — предупреждение Лондону
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Учебные стрельбы сторожевого корабля «Неустрашимый» в международных водах близ Плимута — это сигнал Лондону и демонстрация готовности защищать российское судоходство. Такое мнение «Газете.ru» высказал военный эксперт Владимир Евсеев.
По его словам, Москва показывает решимость, и британской стороне стоит понимать: Россия больше не будет проявлять излишнюю сдержанность.
Ранее ВМС Великобритании сообщили о маневрах российского судна близ Плимута. По данным британского ведомства, российский корабль провёл артиллерийские стрельбы примерно в 40 морских милях к югу от города Плимут. Учения проходили за пределами территориальных вод Великобритании.
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