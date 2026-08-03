Казахстан готовит военный «переезд»: Техника и солдаты отправились на учения «Батыл тойтарыс – 2026»

В Казахстане началась передислокация военнослужащих, техники и вооружения для подготовки к крупным учениям «Батыл тойтарыс – 2026». Перемещение сил продлится в течение августа и сентября. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

В рамках подготовки к учениям к местам проведения мероприятий направляют личный состав, военную технику и вооружение. Перемещение будет проходить несколькими способами. Для доставки сил задействуют железнодорожные составы, автомобильные колонны и авиацию.

В оборонном ведомстве уточнили, что все необходимые мероприятия по передислокации запланированы на два месяца — август и сентябрь 2026 года. Учения «Батыл тойтарыс – 2026» станут основным этапом подготовки подразделений к выполнению поставленных задач в условиях масштабных тренировочных сценариев.

Ранее в Министерстве энергетики Казахстана сообщили о временной приостановке работы нефтепровода Каспийского трубопроводного консорциума с 31 июля. При этом объект продолжил принимать нефть от компаний-грузоотправителей. В ведомстве опровергли сообщения о возможной полной остановке КТК.