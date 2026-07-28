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28 июля, 14:54

Путин поручил «освежить» военные договоры с Казахстаном и Узбекистаном

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал указы, корректирующие порядок военно-технического взаимодействия с Казахстаном и Узбекистаном. Тексты нормативных актов размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно подписанным президентом документам, одобрено предложение правительства о начале переговорного процесса с Казахстаном и Узбекистаном. Предметом обсуждения станет подписание протоколов, корректирующих текущие соглашения в сфере военно-технического сотрудничества.

Токаев: Конфликт на Украине выгоден противникам России и Украины
Токаев: Конфликт на Украине выгоден противникам России и Украины

Ранее в ходе недавних переговоров в Омске президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Владимиру Путину рассмотреть вариант заморозки конфликта на Украине. По мнению главы государства, сторонам стоит вернуться к «стамбульской формуле», в рамках которой, подчеркнул он, был достигнут значительный прогресс.

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Наталья Демьянова
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