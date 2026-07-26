«Пришло время»: На Украине поддержали «мудрое обращение» Токаева к Путину о заморозке СВО

Глава МИД Украины Андрей Сибига положительно оценил обращение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева к России с призывом завершить конфликт на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.

«Ценим призывы президента Касыма-Жомарта Токаева к Путину о том, что пришло время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение», – отметил он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Москве и Киеву рассмотреть вариант заморозки конфликта и возвращения к переговорам в рамках «стамбульской формулы». По мнению казахстанского лидера, на предыдущем этапе переговоров в Турции сторонам удалось добиться заметного прогресса, поэтому этот формат может стать основой для дальнейшего диалога.