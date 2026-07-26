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26 июля, 10:21

«Пришло время»: На Украине поддержали «мудрое обращение» Токаева к Путину о заморозке СВО

Сибига назвал мудрым призыв Токаева к России заморозить конфликт на Украине

Обложка © ТАСС / АР / Lee Jin-man, © Life.ru

Обложка © ТАСС / АР / Lee Jin-man, © Life.ru

Глава МИД Украины Андрей Сибига положительно оценил обращение президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева к России с призывом завершить конфликт на Украине. Об этом он написал в соцсети Х.

«Ценим призывы президента Касыма-Жомарта Токаева к Путину о том, что пришло время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение», – отметил он.

Токаев: Конфликт на Украине выгоден противникам России и Украины
Токаев: Конфликт на Украине выгоден противникам России и Украины

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Москве и Киеву рассмотреть вариант заморозки конфликта и возвращения к переговорам в рамках «стамбульской формулы». По мнению казахстанского лидера, на предыдущем этапе переговоров в Турции сторонам удалось добиться заметного прогресса, поэтому этот формат может стать основой для дальнейшего диалога.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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