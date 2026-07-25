Токаев призвал Путина заморозить СВО и вернуться к стамбульской формуле 2.0

Астана призывает Москву и Киев заморозить конфликт и вернуться к «стамбульской формуле». Это предложение озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Омске.

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», — заметил во время переговоров казахстанский лидер.