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25 июля, 12:51

Токаев призвал Путина заморозить СВО и вернуться к стамбульской формуле 2.0

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Астана призывает Москву и Киев заморозить конфликт и вернуться к «стамбульской формуле». Это предложение озвучил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Омске.

«Может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты», — заметил во время переговоров казахстанский лидер.

В Омске началась встреча Путина и Токаева
В Омске началась встреча Путина и Токаева

Ранее президент России на совещании с правительством напоминал, что мирные переговоры по Украине были прерваны по инициативе киевского режима. Путин отметил, что удары ВСУ по территории РФ направлены на создание более выгодных условий в случае их возобновления. Он подтвердил готовность к переговорам на базе договорённостей в Стамбуле.

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Андрей Бражников
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