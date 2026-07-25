В Омске началась встреча Путина и Токаева
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Президент России Владимир Путин начал встречу с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в Омске. Далее главы государств примут участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
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Главной темой мероприятия станет формирование глобальной логистической экосистемы и поиск новых направлений российско-казахстанского взаимодействия. Стороны обсудят совместные проекты в промышленности, сельском хозяйстве и логистике.
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